Paredes: “Dobbiamo vincere, partita fondamentale per il nostro girone. Spero di dare il mio contributo”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il centrocampista della Juventus, Leandro Paredes, ha così presentato la partita contro il Maccabi Haifa: “Sappiamo che la partita è molto importante per il nostro girone e raggiungere la vittoria che volevamo da Parigi e dalla gara con Benfica. Dobbiamo fare il massimo per ottenere la vittoria. Dobbiamo stare tranquilli e fare la nostra partita perché il gol lo troveremo”. Infine, ha parlato del suo inserimento all’interno del gruppo bianconero: “Piano piano sto arrivato al top. Era tanto che non giocavo tante partite di seguito. Spero di dare il mio contributo alla squadra”.

Foto: sito Juventus