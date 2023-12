Paredes: “Vivrò a Roma quando andrò in pensione, ma prima voglio tornare al Boca Juniors”

Dichiarazioni importanti e non banali quelle rilasciate dal centrocampista della Roma Leandro Paredes a DSports. L’argentino si è così espresso sul suo futuro: “Quando andrò in pensione vivrò a Roma, ma prima tornerò al Boca Juniors. Questo mi è stato chiaro fin dal primo giorno che sono partito. Mi è rimasta la voglia di giocare a lungo in quel club. Prima o poi tornerò”.

Foto: Instagram Paredes