Paredes trova il primo gol con la Juve su calcio di punizione: nessuno come i bianconeri in Serie A sui calci piazzati diretti

La Juventus passa in vantaggio al 15esimo minuto della sfida contro il Lecce. Primo gol con la maglia bianconera per Leandro Paredes, direttamente da calcio di punizione: il pallone aggira la barriera e finisce alle spalle di Falcone.

Si tratta del quarto gol per la Juve in campionato da calcio di punizione. Nessuno come i bianconeri in Serie A, a dimostrazione che su questo fondamentale, negli ultimi anni, sono calati tantissimo gli specialisti.

Foto: sito Juve