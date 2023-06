Paredes: “Torno al PSG per restarci. Sarei entusiasta di potermi allenare con Luis Enrique”

Leandro Paredes, centrocampista argentino, la scorsa stagione alla Juventus, di rientro al PSG dopo il prestito in biancoero, ha parlato alla stampa argentina del suo futuro, dimostrando di avere ben chiare le proprie intenzioni.

Queste le sue parole: “Il futuro? Non so dove giocherò, intanto come prima cosa in linea di principio devo tornare a Parigi. È possibile che Luis Enrique diventi il nuovo allenatore del PSG e mi piace molto quest’idea. La mia prima scelta è quella di restare, sarei entusiasta solo potendomi allenare con lui”.