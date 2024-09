Paredes sulla sconfitta dell’Argentina: “L’arbitro non ha visto il rigore su Alvarez, mentre per assegnarlo a loro ha deciso in fretta”

L’Argentina ha perso 2-1 contro la Colombia, partita valida per le qualificazioni al Mondiale del 2026. Leandro Paredes, centrocampista della Seleccion e della Roma, è intervenuto ai microfoni di TyC Sports, analizzando così la sconfitta: “Sapevamo quanto fosse difficile giocare qui, in questo momento e con questo rivale molto intenso, che gioca molto bene da molto tempo. Dobbiamo pensare a cosa accadrà”. Ci sono state tante polemiche per il calcio di rigore assegnato dopo revisione al VAR alla Colombia per fallo di Otamendi su Munoz e poi realizzato da James Radriguez. Paredes ha detto la sua: “Non l’ho visto, sono sincero, ma da quello che mi hanno detto i miei compagni, non era fallo. La cosa strana è che gli arbitri non hanno visto quello su Julian Alvarez, mentre per il loro hanno deciso così in fretta… Comunque sono cose che accadono. Alla fine siamo andati a chiedere all’arbitro perché non fosse andato a rivedere il possibile fallo su Julian, niente di più”.

Foto: instagram personale