Paredes: “Spero di poter restare alla Juve. Faccia a faccia con Allegri? Tutto chiarito, andiamo avanti insieme”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il centrocampista della Juventus, Leandro Paredes, ha così parlato dopo la vittoria sul Lecce dove è arrivato anche il suo primo gol in bianconero: “E’ da tanto che non segnavo: sono contento, ma sono ancor più contento per la vittoria. Tutte le gare sono sofferte, bisogna solo lavorare e sapere che tutte le gare saranno così“. E sull’esultanza con Pogba: “Perché prima delle partite resto sempre a calciare le punizioni, oggi gli avevo detto di avere buone sensazioni e lui era d’accordo. Per questo dopo il gol l’ho abbracciato”.

Poi ha proseguito parlando del faccia a faccia con Allegri: “Sono cose che succedono in tutte le famiglia. Ora è tutto chiarito, andiamo avanti insieme. Se spero di restare alla Juventus? Io vivo la mia vita e la mia carriera giorno dopo giorno. A me piace stare qui, sono felice, spero di poter rimanere”.

Foto: sito Juve