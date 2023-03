Paredes: “Sogno di chiudere al Boca, ma non è il momento di tornare. Posso giocare ancora in Europa”

Intervenuto ai microfoni del TyC Sports, il centrocampista della Juventus, Leandro Paredes, ha espresso il suo desiderio di chiudere la propria carriera al Boca Juniors, ma non è ancora il momento di tornare in Argentina: “Non tornerò presto al Boca. Ho ancora 28 anni e sono felice della mia vita qui in Europa, con la mia famiglia, con il club… Quindi non è ancora il momento. Ovviamente come ho sempre detto il mio desiderio è quello di tornare e finire la mia carriera al Boca, ma non ancora. Penso di poter fare qualche altro anno in Europa. Non voglio illudere le persone, che mi chiamano e mi chiedono molto”.

Foto: sito Juventus