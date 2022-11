Paredes: “Siamo concentrati e carichi. Vogliamo fare un grande debutto al Mondiale”

Leandro Pareders, centrocampista della Juventus e dell’Argentina, ha parlato dopo l’amichevole vinta dalla sua Nazionale, in vista dei Mondiali.

Queste le sue parole: “Siamo tranquilli, sappiamo che la gente è in ansia perché manca meno di una settimana all’esordio. Dobbiamo prepararci bene per fare una grande partita, siamo sulla strada giusta ma c’è sempre spazio per migliorare. Abbiamo una buona squadra, un buon allenatore, la gente ci sostiene ed è contenta. Questo è più che sufficiente per andare avanti con fiducia. Lo Celso? Tutti sanno quanto sia importante dentro e fuori dal campo, peccato che non sia con noi”.

Foto: sito Juve