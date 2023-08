Paredes sceglie la 16 di De Rossi: “Senza la sua autorizzazione non l’avrei mai presa”

Leandro Paredes è tornato alla Roma e ha scelto la maglietta con il numero 16 che era stata di De Rossi.

Questa la sua spiegazione: “Una bella responsabilià? Senza l’autorizzazione di De Rossi non l’avrei presa. Mi ha mandato un messaggio e mi ha detto che per lui sarebbe stato un piacere. Per me sarà un onore, ho un grandissimo rispetto e sono grato a lui per come mi ha trattato dentro al campo e fuori. Lo saluto”.

Foto: sito Roma