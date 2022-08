Paredes priorità Juve: non era necessario fare un’uscita

Leandro Paredes viaggia velocemente verso la Juve. Una priorità assoluta. E una conferma: non era necessario, come abbiamo ascoltato, fare uscire uno tra Rabiot, Arthur o Zakaria. Soltanto così, questa era la traccia indicata da qualcuno, sarebbe stato possibile accogliere il centrocampista del Paris Saint-Germain. Invece, è andata esattamente al contrario, una situazione che poteva essere preventivata senza fare troppa filosofia. La Juve non poteva correre il rischio di perdere Paredes, eventualmente ci sarà tempo per fare un’uscita importante fino a giovedì prossimo. Ma intanto Paredes si avvia a grandi passi verso Torino bianconera.

Foto: twitter PSG