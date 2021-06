Paredes: “Mio padre voleva che andassi alla Juve nel 2011. Ho rifiutato. Non volevo fare il regista”

Intervistato dal quotidiano Olé, Leandro Paredes , ex centrocampista della Roma, ora al PSG, ha parlato anche di mercato e di un accostamento alla Juventus, specificando come nel 2011 fu vicino a vestire la maglia biancobera, ma lo stesso giocatore ha rifiutato il trasferimento.

Queste le sue parole: “Sì vero, nel 2011 fui molto vicino alla Juve. Mio padre mi ha sempre detto che dovevo giocare da numero 5 ovvero il regista davanti alla difesa, ma io non volevo. Non mi piaceva quel ruolo, volevo essere più avanzato, inserirmi e segnare. Quando è arrivata la Juve nel 2011, il direttore sportivo Paratici voleva che giocassi in quel ruolo per dare un ricambio a Pirlo. Gli ho detto che era pazzo, mio padre provò a convincermi ma alla fine restai al Boca. Poi dopo un po’ firmai in Italia per la Roma, che mi propose un altro ruolo, ma alla fine ho capito che le mie qualità sono da regista. Non sono rammaricato di quel rifiuto alla Juve, in quel momento non mi andava di giocare in quel ruolo”.

Foto: Twitter uff. Psg