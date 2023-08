Paredes: la Lazio non c’era, la Roma sta per riabbracciarlo

Leandro Paredes è vicino al ritorno in Italia. Ma non alla Lazio, malgrado gli accostamenti insistenti, piuttosto alla Roma che si appresta a riabbracciarlo dopo averlo apprezzato diversi anni fa. È stato lo stesso Lotito a spiegare che la Lazio avrebbe avuto altri obiettivi, mentre lo stesso Paredes ha fin qui resistito alle proposte del Galatasaray per dare la precedenza alla Roma. Il modo migliore per riscattare una stagione non buonissima con la Juve, malgrado fosse arrivato a fine agosto con eccellenti aspettative. L’obbligo di riscatto sarebbe stato collegato alla qualificazione Champions della Juve che poi non è arrivata. Paredes ha salutato Torino bianconera e si prepara a riabbracciare Roma giallorossa. Per una doppia operazione con il Paris Saint–Germain che coinvolge – com’è noto – Renato Sanches, in attesa di mettersi a disposizione di Josè Mourinho.

Foto: sito Juve