Paredes: “La fiducia di Tiago Pinto e Mourinho determinante nel mio ritorno a Roma”

Leandro Paredes ha rilasciato la prima intervista dal suo ritorno alla Roma. Ecco le parole del centrocampista argentino: “Innanzitutto grazie a tutti. Sono veramente felice, non solo io ma anche tutta la mia famiglia perché tornare a Roma è sempre bello, e giocare alla Roma ancor di più”.

Com’è andata la trattativa? “Dal primo minuto che la Roma voleva che io venissi qui, ho scelto questa squadra, questa città e questa società perché è stata, per me, tra le più importanti. È quella che mi ha portato in Europa e le sarò sempre grato”.

Tiago Pinto cosa ti ha detto?“Ho parlato con lui e con il mister Mourinho, hanno tutti e due molta fiducia in me”.

Il mister cosa ti ha detto?” Mi ha detto di mettermi subito a disposizione perché tra pochi giorni inizierà il campionato e devo essere pronto subito”.

Foto: Twitter Roma