Paredes: “La concorrenza a centrocampo aiuta. Mondiale? Dopo la sconfitta con l’Arabia Saudita ci siamo detti di essere più umili”

Leandro Paredes , centrocampista della Juventus, ha parlato ai microfoni di Tyc Sports, analizzando il momento in casa Juve e tornando sulla vittoria del Mondiale.

Queste le sue parole: “Alla Juve, a centrocampo, c’è una concorrenza molto sana, che aiuta. E’ chiaro che quando non sono stato al al 100% è stato davvero difficile per me giocare. Per fortuna è toccato ad entrare un compagno di squadra, lo ha fatto nel migliore dei modi e quando è stato il mio turno di entrare sono andato molto bene anche io. Sono contento per il risultato in generale, per il risultato dei miei compagni e per la prestazione di ognuno di noi”.

Sul Mondiale: “MacAllister e Fernandez? Sapevamo il potenziale che avevano entrambi, ma che avrebbero giocare un Mondiale con poche partite in Nazionale e farlo come hanno fatto, sono rimasto molto sorpreso e mi rende molto orgoglioso di loro. So per cosa hanno lavorato e che volevano essere in questa selezione. Per quelli di noi che hanno giocato, l’arrivo di persone come loro ci aiuterà molto. Quando sono cambiate le cose per l’Argentina? Dopo la prima sconfitta con l’Arabia Saudita ci siamo guardati negli occhi e ci siamo detti di pensare a una gara alla volta, con umiltà, al Messico e alla Polonia. Siamo stati bravi poi anche nelle gare a eliminazione diretta. Con l’Olanda avevamo la gara in pugno, ci siamo fatti rimontare ma ai rigori siamo stati più lucidi”.

Foto: sito Juve