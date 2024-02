Paredes: “Il presidente del Boca mi vuole lì in quattro anni, proverò a portare Dybala”

Leandro Paredes, centrocampista argentino della Roma, è stato intervistato da ESPN, dove ha parlato di futuro e del rapporto con mister De Rossi. Le sue parole raccolte da Vocegiallorossa.it “Il presidente del Boca Juniors Riquelme mi ha scritto un messaggio, sa che ho ancora del tempo da passare qui in Europa ma il suo mandato dura quattro anni e conta di avermi al Boca. Gli ho detto di sì, conosce la mia voglia di tornare in Argentina… Vorrei tornare quando ancora sto bene e posso dare il meglio al Boca, quindi sì, tornerò prima di 4 anni e proverò a portare anche Dybala. Ci proverò, poi non so cosa vorrà fare lui ma farò un tentativo. Anche De Rossi è pazzo per il Boca, abbiamo un ottimo rapporto e mi diceva che se avesse allenato la Roma avrebbe voluto avermi. Sono felice che sia qui”.

Foto: Instagram Paredes