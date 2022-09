Paredes: “Ho fatto di tutto per venire alla Juve. Non ho mai avuto paura che l’affare saltasse”

Leandro Paredes, nuovo giocatore della Juventus, si è presentato in conferenza stampa all’Allianz Stadium: “Sono arrivato in una grande squadra con giocatori e un allenatore forte. Sono felice di star qui e di dare il mio contributo in tutte le partite. Cercherò di dare il massimo, sapere cosa ha bisogno la squadra ed esser pronto per aiutare”. Poi, sul legame con Di Maria: “Dal momento che ho saputo che lui sarebbe venuto qui abbiamo iniziato a parlare della possibilità di essere insieme a Torino, le nostre famiglie sono amiche. Dopo pochi giorni abbiamo deciso di venire qui, abbiamo fatto di tutto”.

L’ex PSG ha proseguito: “Come mi ha convinto la Juve? L’ho scelta perché è una squadra in cui ho sempre voluto venire. Ho avuto la possibilità di arrivarci tante volte, penso che questa sia stata la decisione più giusta. Se avevo paura la trattativa potesse saltare? No, sono stato sempre molto tranquillo, avevo molta fiducia in me e nella società. Abbiamo parlato tante volte, loro erano convinti di fare questa scelta. Adesso sono molto felice”.

Foto: Sito Juve