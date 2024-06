Paredes: “Futuro al Boca? Sto bene a Roma e ho un contratto”

Leandro Paredes, centrocampista della Roma, ha parlato a ESPN in merito al suo futuro.

Queste le sue parole: “Futuro al Boca? Sono stato molto chiaro, sto molto bene, ho ancora 29 anni, ho un contratto con il mio club. Quindi sono tranquillo, vivo la mia vita e la mia carriera giorno per giorno. Qualsiasi cosa accada, accadrà”.

Infine ha concluso: “Lukaku dice sempre che il suo sogno è quello di giocare almeno una partita alla Bombonera. Ce ne sono diversi, ho sempre avuto compagni di squadra che amano molto il nostro club. Anche Pogba alla Juve… Per noi tifosi è motivo di orgoglio che giocatori di quel calibro chiedano del Boca”.

Foto: Instagram Roma