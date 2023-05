Paredes: “Felice per la vittoria. Sto trovando continuità, l’inizio stagione non è stato semplice”

Leandro Paredes, centrocampista della Juventus, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro la Cremonese.

Queste le sue parole: “Siamo contenti, abbiamo fatto una grandissima partita. Arriviamo nel migliore dei modi alla sfida con il Siviglia, ci dispiace solo per Pogba. Era dispiaciuto e triste come tutti noi, sappiamo l’importanza di Paul per noi. Bisogna continuare a lavorare a fare ancora meglio”.

Hai sofferto a non aver avuto continuità? “Volevo giocare molto di più, ad inizio stagione non stavo bene fisicamente e mi ha fatto perdere la titolarità. Ora sono contento, la squadra sta facendo bene”.

Come hai ritrovato il calcio italiano? “Sicuramente é migliorato tantissimo, ci sono squadre molto forti”.

Sul gol di Bremer? “Lo abbiamo provato in allenamento, sapevamo che potevamo fare gol”.

Foto: sito Juve