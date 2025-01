Paredes: “Dobbiamo migliorare fuori casa. Futuro a Roma? Non lo so”

Leandro Paredes, centrocampista della Roma, ha parlato a Sky dopo la sconfitta contro l’AZ Alkmaar.

Queste le sue parole: “Dispiace questo risultato perché era una possibilità per qualificarci direttamente. Ora ci tocca giocare i playoff, quindi dobbiamo migliorare, perché così non andremo lontano. Bisogna fare quello che facciamo in casa anche fuori, è questo il passo che dobbiamo compiere”.

Problemi in trasferta: “Sì, è una cosa che dobbiamo migliorare, è un nostro difetto. Purtroppo è andata così e, come ho detto prima, dobbiamo migliorare perché non va bene così”.

Si percepisce la delusione nello spogliatoio. La squadra sembra in crisi negli ultimi tempi, soprattutto all’Olimpico: “Sì, sicuramente, dispiace perché venivamo da buone partite, anche fuori casa, come a Milano. Pure in casa abbiamo fatto delle ottime partite. Venire qui e fare questa prestazione dispiace tantissimo”.

Sul futuro: “Sul mio futuro non lo so veramente. Ho sempre detto le stesse cose, vivo la mia vita, la mia carriera giorno dopo giorno, vedremo cosa accadrà”.

Foto: sito Roma