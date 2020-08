In vista del match di domani sera, tra Bayern e PSG, ai microfoni di Sky Sport le parole di Leandro Paredes: “Ci aspetta una partita complicata, storica. Non ci importa chi segna. È vero che il PSG è pieno di stelle ma l’importante è segnare e non chi segna. Arriviamo bene a questo appuntamento, sappiamo che il Bayern è una squadra forte, ma siamo fiduciosi. Ci aspetta una grandissima finale”.

Foto: Twitter PSG