Paredes: “Bayer imbattuto? Avremo ancora più stimoli. Rinnovo di De Rossi bellissima notizia”

Leandro Paredes, centrocampista della Roma, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la qualificazione in semifinale di Europa League.

Queste le sue parole: “È stata una serata bellissima, abbiamo fatto una grandissima partita fino al rosso e poi abbiamo fatto la partita giusta con un uomo in meno”.

Sul Bayer Leverkusen: “Sappiamo la squadra che affronteremo. Come tutte quelle già affrontate sarà molto forte, la prepareremo nel migliore dei modi. Sono imbattuti’ Avremo ancora più stimoli”.

De Rossi è stato confermato anche per la prossima stagione: “Una bellissima notizia per noi, per Roma, per la città, che tiene tanto a lui, e lui sarà contento di continuare con noi”.