Paredes: “Abbiamo preparato bene la gara contro una squadra molto forte. Lukaku? Farà il massimo per lui e per noi”

Leandro Paredes, centrocampista della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro l’Inter:

“Abbiamo preparato la gara bene, giochiamo contro la squadra forse più forte in Serie A. Fatiche in Europa? Noi ci siamo comunque preparati al massimo delle nostre possibilità. Lukaku? Giocherà con esperienza e farà il massimo per lui e per la squadra”.

Foto: Twitter Roma