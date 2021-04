Paratici su Ronaldo: “Doveva fare una gestione diversa in Nazionale. Si è deciso di farlo riposare”

Fabio Paratici, manager director della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport sull’assenza di Cristiano Ronaldo contro l’Atalanta: “Ha giocato tantissime partite. Doveva fare una gestione diversa in nazionale, poi ha dovuto giocare perchè il Portogallo doveva vincere anche la terza partita di qualificazione. Si è allenato questa settimana, ieri si è sentito un po’ carico ai flessori e, per il fatto di metterlo a rischio per una partita rispetto alle prossime che andremo a giocare, si è deciso di farlo riposare”.

Foto: Twitter Juventus