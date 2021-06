Paratici su Nuno Espirito Santo: “Sa trasmettere i valori che ci servono e uno stile vincente”

Fabio Paratici, responsabile della gestione e dello sviluppo delle operazioni sportive del Tottenham, ha commentato la scelta di affidare la panchina a Nuno Espirito Santo ai canali ufficiali della società: “Volevamo un allenatore in grado di trasmettere tutti i valori che sono importanti per una società calcistica come la nostra. Se guardiamo il percorso di Nuno al Wolverhampton, vediamo tutta la sua capacità di prendere un gruppo di giocatori e implementare uno stile che porta successo e consente ai giocatori di crescere e migliorare. Non vediamo l’ora di iniziare quello che ci auguriamo possa essere un percorso ricco di successi”.

Foto: Twitter Juve