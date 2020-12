Paratici su Dybala: “Gli vogliamo bene. Incontreremo il suo agente per il rinnovo”

Fabio Paratici, Chief Football Officer della Juventus, ha parlato così a Sky Sport poco prima della gara di Serie A contro l’Atalanta:

“La gara di oggi? Sarà difficile senz’altro. Dobbiamo essere orgogliosi del lavoro fatto dall’Atalanta con Gasperini, nell’ultimo anno e mezzo hanno portato alta la bandiera italiana in Champions League.

La fase di rodaggio? Sapevamo che senza pre-campionato ci sarebbe stato bisogno di più tempo per trovare il ritmo, cambiando allenatore era inevitabile.

Dybala? Il presidente ha esposto chiaramente la vicenda, noi abbiamo investito tanto su di lui e gli vogliamo bene, è il nostro numero dieci. Poi prossimamente incontreremo l’agente, cosa che era già in programma ma per motivi di Covid non siamo riusciti a fare di persona. Essendo un argomento importante e delicato, anche per rispetto del giocatore, vogliamo farlo di persona”.

Foto: Twitter ufficiale Juventus