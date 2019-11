Paratici: “Sarri sta lavorando benissimo. CR7 arrabbiato? Segnale positivo, ha ancora voglia di vincere”

Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal match contro l’Atletico Madrid. Queste le sue parole: “Ronaldo? Per lui questo è un episodio passato. Come ha detto il mister, il fatto che un giocatore si arrabbi per una sostituzione è un segnale positivo. Perché se Cristiano, dopo tutti i titoli che ha vinto individuali e di squadra, ancora ha questo tipo di voglia di vincere è positivo. Siamo tutti tranquilli e sereni e andiamo avanti pensando a questa partita molto importante. Sarri ha detto che prima gli davano del “talebano” e ora adatta il gioco agli avversari e riceve critiche? Sono pienamente d’accordo con Sarri sulla considerazione che ha fatto ieri. Ci vorrebbe un po’ di coerenza sia con gli allenatori che con i club. I club quando hanno troppi calciatori, ne hanno troppi. Quando hanno undici titolari e basta, allora servono più calciatori. Bisogna avere un po’ di equilibrio tutti anche con gli allenatori perché fanno un lavoro difficilissimo. Sono d’accordo con Sarri: lui ha un’idea di gioco e allo stesso tempo non può forzare la mano perché si deve adattare ad una certa tipologia di giocatori. Il mister sta facendo benissimo. La Juve sta giocando alcune partite molto bene, alcune meno bene ma ci sono anche gli avversari in campo”, ha chiuso Paratici.

Foto: Mirror