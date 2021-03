Paratici: “Rinnovo? Parlo tutti i giorni col Presidente Agnelli, non c’è fretta”

Fabio Paratici, Managing Director Football Area della Juventus, ha parlato così a DAZN a pochi istanti dalla gara contro la Lazio: “Siamo a marzo, è un momento decisivo della stagione, dove tutti vorrebbero essere. Giochiamo partite dove siamo ancora in gioco su tutti i fronti, con adrenalina. Cercheremo, al netto di chi abbiamo e di chi manca, di fare risultato”.

E’ una gara decisiva per lo Scudetto?

“E’ ancora presto. Siamo a marzo, mancano 13-14 partite, abbiamo anche un recupero. Sicuramente non sarà una partita decisiva, è un momento però: quando parti ad agosto, speri di arrivare a marzo aprile così, con tutti i fronti aperti”.

Come mai Ronaldo andrà in panchina stasera?

“E’ pronto ad andare in campo, giochiamo tante gare. Di comune accordo l’allenatore parla coi giocatori e sceglie la strategia migliore”.

Come ci si sente a programmare il futuro della squadra in scadenza?

“Parlo tutti i giorni col Presidente, anche più volte al giorno. La proprietà è presente, abbiamo affrontato il tema: non c’è fretta, parleremo a tempo debito con la massima serenità”.

Foto: Twitter Juventus