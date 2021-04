Paratici: “Rinnovo Dybala? Il periodo impone buon senso. La situazione di Morata ha tante soluzioni”

Nel prepartita di Juventus-Genoa, Fabio Paratici, ha fatto il punto sulle situazioni legate al futuro di Paulo Dybala e Alvaro Morata parlando ai microfoni di Sky Sport.

Su Morata: “È una situazione con tante porte aperte. Abbiamo un accordo che ci dà varie possibilità quindi sicuramente è un giocatore che sta dando molto, sul quale puntiamo. Ha un certo tipo di mentalità, è un ragazzo serio e sono questi motivi per cui abbiamo sempre creduto in lui.”

Su Dybala: “Con il suo agente ci sentiamo ogni momento. Chiaro che non possiamo dimenticare il momento che stiamo vivendo. Il covid sembrava una parentesi, abbiamo ripreso a giocare con ottimismo e libertà e a settembre siamo tornati indietro, in una negatività dalla quale ad oggi non siamo riusciti. Serve senso di responsabilità in tutte le aziende, non solo nella Juventus. Tutti gli imprenditori faranno mosse caute e attente rispetto a quello che si deve fare.”

