Paratici presenta Conte: “Nessuno può darci la certezza di vincere, ma con Antonio le possibilità si alzano”

Fabio Paratici, direttore sportivo del Tottenham, in conferenza stampa ha parlato dell’ingaggio di Antonio Conte al Tottenham e degli obiettivi del club londinese.

Queste le sue parole: “Siamo qua per dare supporto a tutti, non solo all’allenatore. Nessuno può darci la certezza di vincere qualcosa, ma con l’arrivo di Conte le possibilità si alzano tantissimo, senza nulla togliere a Nuno Espirito Santo e al suo lavoro. Dobbiamo lavorare e avere un obiettivo ogni giorno. Questo è quello che dobbiamo fare, ma non è una garanzia quella di vincere qualcosa. Nessuno ce la può dare. Credo che possiamo e dobbiamo fare il meglio possibile”.

Sulla scelta di Conte, cercato anche in estate: “Quando scegli qualcuno pensi di scegliere il migliore in quel momento. Siamo ottimisti per il futuro. In estate c’erano stati contatti, poi non si riuscì a concretizzare nulla”.

Foto: Twitter Tottenham