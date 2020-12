Paratici: “Pirlo migliora continuamente”

Nel prepartita di Juventus-Dinamo Kiev, Fabio Paratici è intervenuto ai microfoni di Sky: “L’arbitro Frappart? È stata abbattuta un’altra barriera, sappiamo che è brava e questa è la cosa fondamentale. Pirlo ha parlato di mancanza di personalità? Era un discorso generale. Quando un calciatore arriva alla Juve, lo fa con tanto entusiasmo e questo comporta un carico di responsabilità, i palloni che giochi sono più pesanti. Le responsabilità sono maggiori e gli obiettivi diversi, è normale che ci siano difficoltà all’inizio: è successo anche a grandi campioni. Prendiamo De Ligt, ora diciamo che è tra i difensori migliori al mondo, ma i primi mesi dell’anno scorso ci si chiedeva come mai non andasse bene. Bisogna dare tempo e avere fiducia, serve credere in ciò che si è visto e nei giocatori che si ha. Pirlo? Lo vedo migliorare continuamente, impara velocemente, è una persona colta e intelligente. Siamo all’inizio di un percorso, bisogna prima fare le salite e poi arriverà la discesa. Non ci sono scorciatoie“.

Foto: Mirror