Paratici: ” Pirlo è una decisone naturale e molto juventina. Sarri situazione diversa da Allegri”

Ai microfoni di Sky ha parlato Paratici sulla scelta di Andrea Pirlo come allenatore.

“Le nostre valutazioni le avevamo già fatte, sono frutto di una stagione e non di una partita”. A dirlo è Fabio Paratici, dirigente della Juventus che ai microfoni di ‘Sky’ ha commentato la decisione di cambiare allenatore. La Juventus quest’oggi ha esonerato Sarri e ha puntato su Pirlo. “La decisione di Pirlo è molto naturale, una decisione juventina. E’ un ragazzo che è stato da noi, ha giocato con noi ed è sempre stato in contatto con noi. Pensiamo anche al fatto che possa essere un predestinato, come lo è stato da calciatore”.

Quest’oggi anche tu sei stato a un passo dal divorzio con la Juventus?

“Difendere me stesso è un po’ difficile, ma Agnelli ieri alla mezza ha ribadito la fiducia nei suoi dirigenti e mi sembrava strano potesse cambiare idea alle 14 del giorno dopo… Bisogna rispettare tutti i club e la Roma è un club importante, sono qui da 10 anni e ho un rapporto con le persone con cui lavoro che va oltre l’aspetto professionale”.

Foto: twitter Juventus