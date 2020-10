Paratici: “Nessun caso Dybala. Sta meglio ma è stato fermo 3 mesi”

Intervistato prima della gara con la Dinamo Kiev da Sky Sport, il ds della Juventus, Fabio Paratici, ha parlato della gara con gli ucraini e dell’esclusione di Dybala, anche in Champions.

Queste le sue parole: “Dybala sta un po’ meglio, come ha spiegato bene il mister ha avuto un infortunio che lo ha tenuto fuori due mesi. Andando alla pausa nazionali ha avuto dieci giorni di antibiotici e camera da letto senza allenarsi, ha avuto pochi allenamenti ma è a disposizione. Con la Dinamo Kiev sarà una battaglia, una partita da non sottovalutare. Vogliamo iniziare bene la Champions con una vittoria, servirà un atteggiamento da grande squadra per imporre la nostra superiorità tecnica da subito”.

Fonte Foto: Twitter uff. Juventus