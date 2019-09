Paratici: “Mandzukic in Qatar? Una possibilità reale”

Appena prima del fischio d’inizio della sfida tra la Fiorentina e la sua Juventus, il direttore sportivo Fabio Paratici ha parlato del possibile addio di Mario Mandzukic, non convocato per la sfida. Queste le sue dichiarazioni a Sky Sport che sanno di commiato: “Ci sono opportunità di mercato che si presentano. Mandzukic è un grande campione e lo ringraziamo per quanto fatto con noi. C’è una possibilità, verso il Qatar. Insieme al giocatore, all’allenatore e alla società abbiamo deciso che non dovesse partecipare a questa trasferta“.

Foto: ESPN