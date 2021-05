Paratici lascia dopo 11 anni di successi. La dedica della Juventus

Fabio Paratici dice addio alla Juventus, il 30 giugno gli scade il contratto con il club bianconero che – come ha annunciato la stessa Juve – non verrà rinnovato. Paratici lascia dopo 11 anni di successi, 9 scudetti di fila e 5 Coppa Italia, oltre a due finali di Champions League ai tempi di Allegri. La Juventus ha dedicato a Paratici un video riassuntivo dei suoi 11 anni scrivendo un semplice “Grazie” come didascalia.

Sono stati 11 anni straordinari.

Grazie, Fabio. pic.twitter.com/bA8mWvFfGL — JuventusFC (@juventusfc) May 26, 2021

Foto: Twitter Juve