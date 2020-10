Paratici: “Morata non è stato un piano B. Rinnovo Dybala? Ne stiamo parlando”

Nel prepartita di Juventus-Hellas Verona, Fabio Paratici ha rilasciato delle dichiarazioni interessanti in chiave mercato ai microfoni di Sky Sport: “Come sta Dybala? Paulo sta ritrovando la condizione migliore, non dimentichiamo che è stato fermo due mesi per infortunio e poi ha avuto anche problemi gastrointestinali con la nazionale. Nell’ultima gara ha fatto uno spezzone e adesso credo sia giusto che ritrovi la maglia da titolare. Rinnovo? Ne stiamo parlando, le trattative procedono. La volontà della Juve c’è, stiamo parlando per trovare una soluzione felice per tutti. Per quanto riguarda il mio rinnovo, io sono contento alla Juventus, ne parleremo insieme al presidente, ma non c’è nessuna fretta. Morata ha sempre rappresentato la soluzione A, anche se non mi crede nessuno. Ovviamente abbiamo trattato anche altri giocatori, ma lui era la prima scelta. Solo che all’inizio non c’era l’apertura dell’Atletico Madrid per il prestito o una formula simile, quindi abbiamo dovuto tenere la trattativa in sospesa. Poi il club spagnolo ha cambiato idea e siamo tornati su di lui. Non è mai stato un piano B”.

Foto: Twitter Juve