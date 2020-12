Paratici: “Indifferenti sulla sentenza, eravamo pronti per giocare anche il 4 ottobre. De Laurentiis ha detto un’ovvietà”

Fabio Paratici, Chief Football Officer della Juventus, ha parlato così a Sky Sport prima della gara contro la Fiorentina, affrontando il tema clou di giornata, ovvero la ripetizione della partita contro il Napoli:

“Il primo commento è che siamo sempre stati estranei e indifferenti alla vicenda. Quando ci diranno di giocare andremo a giocare, detto questo c’eravamo anche il 4 di ottobre”.

De Laurentiis ha detto che siamo in un Paese in cui chi rispetta le leggi non viene condannato e che il Napoli segue sempre le regole.

“Ha detto un’ovvietà. Che rimane tale”.

Qualche novità sulla data?

“L’abbiamo saputo prima di venire allo stadio, la Lega ci dirà quando giocare, noi lo faremo in orario e data prestabilita”.

Il caso Rabiot?

“Per sicurezza abbiamo adottato questa linea. Il regolamento è chiaro, e dice la prima gara dopo la sentenza. Essendo uscita alle 17.30-18 la prima gara è questa”.

Cosa vede negli occhi dei suoi?

“Siamo abituati a vincere i campionati, e sappiamo che serviranno 30 vittorie. Se lo facciamo stasera, ce ne resterà una in meno”.

Foto: Mirror