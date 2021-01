Paratici: “Il mercato? Siamo contenti della rosa. Vogliamo bene ai giocatori che già sono stati qui…”

Fabio Paratici, Chief Football officer della Juventus, ha parlato ai microfoni di Dazn nel prepartita della gara con l’Udinese. Queste le sue parole: “Sarà una partita come tutte le altre, noi cerchiamo sempre di vincere. L’esclusione di Rabiot? Ci dispiace per lui che sconta due volte la squalifica, ma recependo la sentenza del Coni a poche ore dalla gara con la Fiorentina, c’erano due norme in conflitto tra loro che davano adito ad ampie interpretazioni, quindi abbiamo precauzionalmente deciso di tenerlo fuori per non incorrere in possibili ricorsi della Fiorentina. Priorità alla punta nel mercato di gennaio? No, la priorità è la partita di stasera. Più avanti vedremo cosa succederà, anche se siamo contenti della rosa che abbiamo, è molto competitiva. Potrebbe esserci un ritorno? Vogliamo bene ai giocatori che sono stati qui, che ci hanno dato tanto…“.

Foto: Mirror