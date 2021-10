Paratici: “Icardi mai vicino alla Juve. Vlahovic? Non interessa al Tottenham”

Il dg del Tottenham, Fabio Paratici, ospite al Festival dello Sport di Trento, ha parlato, tra le altre cose, del mancato approdo alla Juventus di Mauro Icardi sotto la sua gestione e dell’interessamento degli Spurs per Vlahovic.

Queste le sue parole: “Icardi vicino alla Juve gli anni scorsi? Quando ero a Torino tante volte si è parlato di un suo possibile approdo in bianconero, ma non è mai stato così vicino per tanti fattori. In primis perché è difficile fare certi trasferimenti e poi perché alla Juventus c’erano già attaccanti forti. Almeno fino a pochi mesi fa, non è stato vicino alla Juve, non so ora nello scorso mercato se sia stato trattato”.

Sull’interessamento del Tottenham per Dusan Vlahovic della Fiorentina: “Il profilo di Vlahovic piace a tanti, è un 2000 fortissimo, ma per ora non rientra nei piani del Tottenham”.

Foto: Twitter Juve