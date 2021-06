Paratici: “Entusiasta di affrontare questa opportunità. Il Tottenham ha un ambizioso piano a lungo termine”

Cominciata ufficialmente la nuova avventura al Tottenham, Fabio Paratici ha parlato al sito ufficiale del club londinese: “Sono entusiasta di affrontare questa fantastica opportunità e ringrazio sia il club che il presidente per la fiducia in me. Il Tottenham è uno dei top club sia nel Regno Unito che in Europa, con un ambizioso piano a lungo termine. Dedicherò tutto me stesso a questa nuova avventura, non vedo l’ora di lavorare con il resto del management per scrivere un nuovo capitolo, speriamo pieno di vittorie, della storia di questo club”.

Foto: Mirror