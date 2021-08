Paratici e l’imperdonabile affare Romero: il via libera all’Atalanta e operazione Spurs al triplo

Siamo quasi a fine agosto, ma resta impressa una recente storia di mercato che sottintende errori gravi sul mercato. Prendiamo Fabio Paratici che ha fatto tante cose buone per la Juve ma che nelle ultime sessioni si è reso protagonista di importantissimi errori o omissioni. Prendiamo Romero: proprio Paratici lo aveva portato alla Juve e mai qualcuno ha pensato che sarebbe stato necessario testarlo in prima squadra, si sarebbe trattato di un successo. Invece l’Atalanta lo ha riscattato per meno di venti milioni e Paratici per chiudere l’affare a favore del Tottenham si è svenato mettendo sul tavolo una cifra di ben 55 milioni, siamo quasi al triplo rispetto alla valutazione dell’Atalanta accettata a suo tempo da Paratici. E di sicuro c’è più di qualcosa che stride: Romero è di sicuro un grande centrale ma forse (senza forse) si doveva alzare l’asticella della valutazione prima di mandarlo all’Atalanta. Invece, Paratici si era colpevolmente accontentato. Sono trascorsi diversi giorni, ma resta una situazione incomprensibile per come si è evoluta negli ultimi anni.

Foto: Twitter Juventus