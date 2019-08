Paratici: “Dybala un grande giocatore, approfondiremo i discorsi. Di Icardi non parlo”

A Villar Perosa la Juventus A ha battuto per 3-1 la Juventus B nella consueta amichevole in famiglia e al termine della gara il ds bianconero Fabio Paratici è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare delle trattative in corso: “Durante il mercato si fanno sempre tante chiacchiere, poi di affari non se ne fanno sempre tanti. Noi siamo tranquilli e fiduciosi. Oggi grande giornata, è il Natale della Juve. Non abbiamo esuberi, ma c’è una lista della UEFA che ci consente di iscrivere solo un numero determinato di calciatori. Quest’anno dovranno uscirne sei, ma due sono infortunati e non saranno inseriti, ovvero Perin e Pjaca. Il mister ha descritto benissimo la situazione. Al momento però non ci sono giocatori più vicini alla cessione di altri. Abbiamo un parco calciatori di alto livello, siamo tra i migliori al mondo e i giocatori vanno rispettati per quello che hanno fatto per noi. Non c’è allarmismo. Nei prossimi giorni Luca Pellegrini raggiungerà il Cagliari. Con lui saranno tre i posti liberati per lista. Dybala è come tutti gli altri calciatori. È della Juve ed è un grande giocatore, il nostro 10. È chiaro che ci sono discorsi che si fanno per lui e anche per gli altri. Sono discorsi che approfondiremo e vale per tutti, non solo per lui. Siamo durante il mercato, è normale che ci siano interessamenti ma per chiudere un affare devono essere tutti d’accordo: club e giocatore. Icardi in questo momento è un giocatore dell’Inter e non ne parliamo. Abbiamo Higuain e Mandzukic che sono grandissimi attaccanti: non parlerei degli altri, ma dei nostri. Siamo contenti di quelli che abbiamo“.

Foto: ESPN