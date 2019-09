Paratici: “Dybala deve dedicarsi alla causa, Mandzukic in stallo. Buffon non è mai andato via”

Fabio Paratici, Chief Football Officer della Juventus, ha parlato a pochi minuti dall’inizio della sfida contro il Verona di tre individualità di cui si parla molto recentemente: Dybala, Mandzukic e Buffon. Queste le sue dichiarazioni a Sky Sport: “Da Dybala ci aspettiamo quello che sa fare, è il numero dieci della Juve. Si deve dedicare alla causa. La situazione di Mandzukic è in stallo, ma c’è tempo fino al 30 settembre. Vedremo nei prossimi giorni. Buffon secondo me non è mai andato via, è un persona speciale e un giocatore straordinario, probabilmente il miglior portiere della storia del calcio. Accanto questi campioni si impara sempre“.

Foto: ESPN