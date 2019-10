Paratici: “De Ligt ci darà grandi soddisfazioni. Su Rabiot e i rinnovi di Matuidi e Cuadrado…”

Arrivano altre parole di Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, premiato quest’oggi ad Amatrice come “Manager of the Year” durante il Premio Scopigno: “De Ligt? Anche Nedved parlando con me mi ha ricordato che passando dalla Lazio alla Juve nei primi mesi non si sentiva lui, ma Matthijs ci darà grandi soddisfazioni. Rabiot? Ha avuto un lungo periodo di inattività, dobbiamo solo dargli un po’ di tempo. I rinnovi di Cuadrado e Matuidi? Stiamo lavorando, stiamo parlando con i loro agenti, siamo molto positivi”.

Foto: Twitter ufficiale Juventus