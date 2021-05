Paratici: “Conte mio candidato? Sarri era il nostro obiettivo. Guardiola una leggenda metropolitana”

Fabio Paratici, managing director della football area della Juventus, ha parlato a Sky Sport prima di Juve-Inter. Su Antonio Conte come possibile candidato alla panchina bianconera nel 2019. “Assolutamente no. Nel 2019 siamo partiti con Sarri e arrivati con Sarri, con in mezzo una leggenda metropolitana che è stata Guardiola. Il nostro obiettivo è sempre stato Sarri“.

FOTO: ESPN