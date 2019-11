Paratici: “Abituati a giocare in Champions. De Ligt? Ha preso un colpo nel derby”

È intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Lokomotiv Mosca-Juventus, Fabio Paratici. “Siamo abituati a giocare in Champions League – ha spiegato – dobbiamo portare a casa i tre punti a prescindere dal fatto che potremmo qualificarci già oggi. Stiamo crescendo, abbiamo grandi margini di miglioramento anche in termini di prestazioni, ma conta sempre il risultato. De Ligt non era in grado di giocare oggi, ha preso un brutto colpo nel derby”

Foto: Juventus Twitter