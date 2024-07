Paradosso Francia: 67 tiri ma zero gol su azione

Nonostante le firme illustri nel reparto offensivo a disposizione di Deschamps, la Francia sta trovando diverse difficoltà nel trovare la via del gol, specialmente su azione. Fin qui solamente tre le reti della Nazionale francese: 2 autoreti (contro Austria e Belgio) una su rigore di Mbappé. Eppure i tiri sono stati parecchi, 67 per la precisione (14 contro l’Austria, 15 contro l’Olanda, 19 nell’ultimo match del girone contro la Polonia e 19 anche ieri contro il Belgio) eppure solamente 16 dei tiri totali sono nello specchio. Numeri fin qui decisamente preoccupanti per una Nazionale he puo’ contare su Mbappé, Griezmann, Thuram, Giroud oltre ai vari Coman, Barcola e Kolo Muani.

Foto: instagram Francia