Paquetà: “Vittoria fondamentale, eravamo in difficoltà. Suso? Il gol gli darà fiducia”

Lucas Paquetà, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria di misura contro la Spal. Queste le due dichiarazioni: “Quella di oggi era una partita fondamentale da vincere anche per aumentare la fiducia, eravamo in un momento di difficoltà. Suso? Momento difficile per tutto noi, ma siamo felici per lui. E’ un grande giocatore e il gol gli darà fiducia“, ha chiuso Paquetà.

Foto: Twitter ufficiale Milan