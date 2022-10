Paquetá, Mondiale a rischio dopo l’infortunio alla spalla. Moyes: “Sembra grave”

A rischio la presenza di Lucas Paquetá al Mondiale in Qatar con il Brasile. Il centrocampista del West Ham si è infatti infortunato alla spalla (con interessamento dei legamenti) e non ha giocato ieri contro il Liverpool. Intervenuto ai microfoni di Prime Video, il tecnico degli Hammers, David Moyes, ha parlato delle condizioni dell’ex Milan: “L’infortunio sembra grave, lo perderemo per un po’ e ci dispiace”.

Foto: Twitter Brasile