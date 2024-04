Paquetá: “Manchester City? Ora penso al West Ham. Vedremo cosa succederà a fine stagione”

Durante l’intervista concessa a ESPN, il centrocampista del West Ham, Lucas Paquetá, ha così parlato delle voci di mercato sul Manchester City: “Devo fare il mio lavoro qui al West Ham, ho un enorme rispetto per questa società e sono veramente felice nel club. Sarei un bugiardo a dirvi il contrario. Per forza poi vengono coinvolti anche degli aspetti che esulano dal campo, ma rimango concentrato solo sul fare il mio meglio per finire bene questa stagione. Ho cominciato bene e altrettanto bene spero di finire. Di queste voci se ne parla ormai dal mercato scorso. Adesso è solo tempo di terminare la stagione e poi vedremo quel che succederà”.

Foto: Instagram Paqueta