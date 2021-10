Paquetà: “Giocare nel Milan è stato un apprendistato. Al Lione ho ritrovato fiducia”

Lucas Paquetà, ex Milan e attualmente al Lione, ha parlato in conferenza stampa lanciando anche qualche frecciatina al club rossonero: “Giocare al Milan mi è servito come apprendistato. Dopo questa esperienza, sono cresciuto umanamente. Al Lione ho ritrovato la fiducia, sono un uomo sereno. Mi viene la pelle d’oca ad essere allo stadio e sentire questa passione. E penso che mi amino perché do sempre il 100%”.

FOTO: Instagram Paquetà